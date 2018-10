Victor Ciutacu, povești din spatele camerelor cu Ilie Balaci: Se increțește pielea pe mine de furie!

Jurnalistul Victor Ciutacu, bun prieten cu Ilie Balaci, relatează poveștile din spatele camerelor de filmat. Ciutau susține că Ilie Balaci i-a oferit cel ”mai zguduitor interviu posibil” și arată cum a fost ignorat în România marea legendă a Universității Craiova.

”Trei povesti scurte cu Ilie:

- Doha, 9 dimineata, temperatura de cuptor incins, nu se putea respira. Postez o captura de pe weather. Suna instantaneu. “Ti-a luat Dumnezeu mintile, ce cauti pe strada? O sa crapi. Intra urgent in prima pravalie, toti au aer conditionat. Sun eu pe cineva sa vina sa te ia”.

- Anul asta, dupa ultimul interviu, revenit in tara, vine sa bem o cafea. Eu in sedinta, uit pur si simplu. Ma suna Pirvu: “saracie, te asteapta Ilie la poarta”. Ies urgent, il gasesc lejer pe canapeaua pe care stau oamenii cu diverse nevoi care bat la usile noastre. Iau foc, intreb iritat la receptie de ce nu l-au condus in birou. Sare la mine: “ce-ai, ba, stau cu baietii la o barfa, eu n-am vrut sa merg, am si cafea, m-au si lasat sa fumez”. La plecare, face poze cu lumea ca-n vremurile de aur. Are lacrimi in ochi. “Noroc cu astia mai purii, copiii habar n-au cine sunt”...

- Implinesc doi ani de Vorbe grele. Pe cine sa invit? “Blondule, aniversez in direct, vii la un interviu?”. Se cruceste. “Ce sa caut eu, tata, la tine-i cu presedinti, cu premieri, eu sunt nimeni”. Ma enervez: “vrei sa ma tavalesc pe jos, sa ma rog de tine?” Se lasa greu, e capos, dar vine. Impecabil in tinuta si in exprimare, imi da cel mai zguduitor interviu posibil. Spune lucruri nespuse, se increteste pielea pe mine de furie. Plec acasa incarcat, ma suna Nicu Gheara, prietenul lui peren. “Victore, asta nici nunta lui nu cred ca a purtat costum si cravata. L-am intrebat ce l-a apucat si mi-a zis ca nu poate sa te faca de ras la aniversare”.

P.S. Ii multumesc din suflet cu Mihai Gadea ca, dincolo de orice orgolii stupide care ar fi putut aparea, a decis sa difuzeze aseara o bucata sanatoasa din bijuteria aia de interviu”, arată Victor Ciutacu, pe pagina personală de Facebook.