Victor Hanescu divorteaza dupa sapte ani de casnicie. “Vom ramane dedicati cresterii copiilor nostri!”

Andreea si Victor Hanescu au decis sa divorteze, dupa sapte ani de casnicie. Anuntul a fost facut de cei doi prin intermediul unui comunicat. Au impreuna doi copii, Luca si David.

„Decizia de a divorta nu a fost usoara, insa focusul nostru ramane pe mentinerea unui mediu armonios pentru copiii nostri si de a le oferi iubirea si sprijinul pe care l-au avut si pana acum. Ne dorim binele unul altuia si vom ramane dedicati cresterii copiilor nostri”, se precizeaza intr-un comunicat. Andreea si Victor Hanescu au doi copii, Luca si David.

Dupa 17 ani de tenis profesionist, dintre care 10 in Top 100 ATP, Victor Hanescu a trecut la o noua provocare: proiectul Academia Victor Hanescu (AVH), nascut din dorinta de a transmite mai departe cunostintele si experienta acumulata in cariera de sportiv de performanta. Astfel, Victor Hanescu organizeaza pentru copiii din toata lumea tabere speciale de pregatire, cea de a patra editie a „Train Like a Pro” urmand sa se dispute in luna august, la Targu Jiu.

