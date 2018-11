Victor Negrescu: "Acordul privind Brexitul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie"

Victor Negrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta ajungerea la un consens privind Brexitul, precizand ca acordul inseamna "garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie". "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si pana acum", a scris Negrescu pe . El a precizat ca este bucuros ca Romania a sprijinit activ, in ultimul an, echipa negociatorului-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, pe tot pa ...