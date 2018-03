Victor Negrescu: Le tot semnalez partenerilor europeni ca invitatii nostri vor trebui sa parcurga controlul la vama

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, într-un interviu pentru Europa FM, că experţii care vor veni la Bucureşti în perioada în care România va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene vor trebui să parcurgă controlul la vamă, având în vedere că ţara noastră nu face parte deocamdată din Spaţiul Schengen. "Salonul oficial (de la aeroport, n.r.) are nivelul dorit, practic. Nu există probleme. Va fi compartimentat, din ce înţeleg de la reprezentanţii aeroportului, pentru a se asigura că într-adevăr delegaţiile vor putea sta separat, pentru discuţii private. (...) În contextul acesta, nu avem probleme de acest gen, de infrastructură. Într-adevăr, există o sincopă pe care o tot semnalez partenerilor europeni, că într-adevăr invitaţii noştri - mă refer mai ales la experţi, nu la miniştri - vor trebui să parcurgă controlul la vamă, pentru că nu suntem în Spaţiul Schengen. Şi semnalez cât de dificil va fi pentru aceşti experţi de a sta, totuşi, un pic la coadă, cum stăm şi noi când mergem la Bruxelles, pentru a intra în ţară, dar sunt convins că îşi asumă acest lucru, dacă România nu va fi în Schengen până atunci", a precizat Negrescu, anunţă Agerpres.

El a adăugat că este un puternic susţinător al aderării României la Spaţiul Schengen, că a adunat 50.000 de semnături, depuse la Bruxelles, şi a scris fiecărui ministru de resort din statele membre UE pe această temă.

"Este vorba, în momentul de faţă, de o decizie politică şi noi ne aşteptăm ca o decizie politică să fie luată mai rapid. Eu îmi doresc într-adevăr ca în perioada următoare, în a doua perioadă a anului, într-adevăr să putem discuta corect acest lucru, pentru că până în prezent România a încercat să supună la vot de peste 20 de ori aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen şi de fiecare dată ne-am retras această propunere de a supune la vot. Eu cred că data viitoare, dacă vom supune la vot, trebuie să ne asigurăm că toată lumea va susţine acest lucru, trebuie să ne pregătim pentru acest element. Am redemarat împreună cu doamna ministru de Interne, Carmen Dan, după aproape cinci ani de inactivitate, grupul de lucru care se ocupă de aderarea României la Spaţiul Schengen", a menţionat el.

În ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, Negrescu a precizat că procesul este coordonat de ministrul Justiţiei, dar şi că în ultimele zile au existat întâlniri cu reprezentanţii Comisiei Europene veniţi la Bucureşti pentru a discuta despre îndeplinirea celor 12 recomandări.

"La nivelul Guvernului României, ne dorim implementarea celor 12 recomandări pentru că noi, ca ţară, avem nevoie de acele lucruri, nu pentru că cineva ne sugerează 12 lucruri de făcut. Din analiza pe care am făcut-o, vedem că pe foarte multe din cele 12 recomandări stăm foarte bine sau chiar bine. Avem la ultimul raport cam trei-patru recomandări asupra cărora deja planează imaginea că au fost finalizate şi putem considera că au fost aproape finalizate. Ce e important pentru noi e ca ţintele din recomandări să rămână aceleaşi, să nu fie în schimbare. Vă dau un exemplu: cel referitor la introducerea unui cod de etică la nivelul Guvernului. Anul trecut, noi am adoptat acel cod de etică. Recomandarea nu a fost încă bifată pentru că se aşteaptă să se vadă implementarea sa. Or, în recomandare scria foarte clar: 'adoptarea unui cod de etică'. Eu sunt convins că dialogul pe care îl purtăm cu Comisia Europeană ne va permite în perioada următoare să accelerăm acest proces", a mai precizat el.