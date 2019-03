Victor Pițurca nu se intoarce in Liga I: '99% nu ma mai intorc in fotbalul romanesc. Nu mai are rost pentru ca nu exista profesionalism'

Victor Piţurcă (62 de ani) a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre întoarcerea în fotbalul românesc. Fostul selecţioner este aproape sigur că nu va mai antrena în prima ligă din România, argumentându-şi decizia, informează Mediafax.

Citește și: Internaționalul Cristiano Ronaldo a fost amendat cu 20.000 de euro de UEFA, după gestul obscen din meciul cu Atletico

”Îmi este dor, nu pot să ascund lucrul ăsta pentru că tot fotbal consum în fiecare zi, dar în prima ligă din România, 99% nu mă mai întorc pentru că am avut o viaţă tumultoasă, sigur, nu foarte mult la club, la club am antrenat opt ani, mai mult la naţionale, în jur de 12 ani.

În fotbalul românesc nu mai are rost pentru că nu există profesionalism şi nu mai vreau să stau stresat, să am supărări de genul ăsta. Dacă va fi o echipă mare, cu pretenţii. din Orient, pentru că tot în Golf m-aş întoarce... Am primit destule oferte din România, am şi anunţat asta”, a spus Piţurcă.

Trei mandate a bifat Victor Piţurcă în calitate de selecţioner al naţionalei României, mai exact 1998-1999, 2004-2009 şi 2011-2014. De asemenea, acesta a mai fost şi selecţionerul României U21 între 1996 şi 1998. Piţurcă a stat 14 meciuri pe banca tehnică a celor de la Universitatea Craiova, între 2010 şi 2011, fiind ultima echipă din România pe care acesta a pregătit-o.

Steaua, Universitatea Craiova ş Al-Ittihad sunt echipele de club pe care le-a antrenat Piţurcă.