Victor Ponta A AFLAT decizia lui Todorel Toader in privinta Laurei Codruta Kovesi: 'S-a negociat'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va anunţa mâine, la ora 18:00, dacă va cere revocarea din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Titularul de la Justiţie a amânat cu o săptămână decizia, dar Victor Ponta spune că ştie deja ce se va întâmpla. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, fostul premier a spus că s-a produs un troc între Liviu Dragnea şi Klaus Iohannis.

"S-a negociat deja între Klaus Iohannis şi Liviu Dragnea. Ce mai contează ce a spus Tudorel Toader? Doamna Kovesi îşi termină mandatul. Nu s-a schimbat niciun alineat la legile justiţiei, un cuvânt, o literă, nimic. Dacă ministrul Justiţiei nu face nimic, Dragnea care e şeful României nu face nimic, eu ce să fac? Trebuia să o ceară ieri, trebuia cerută până la 31 decembrie, trebuia cerută până la achitarea lui Rușanu, când s-au dispus mai multe achitări. E un blat politic, eu așa interpretez, dacă nu s-a făcut până acum, nu se va mai face. Doamna Kovesi o să își termine mandatul.", a spus Ponta care a continuat războiul de la distanţă că şeful PSD, Liviu Dragnea.

"La Cotroceni merge doar Dragnea, eu nu. Eu sunt penal. Mi-au pus sechestru pe casă. Să vedem dacă face ceva ministrul Justiţiei. Dacă m-ar chema Inspecţia Judiciară, evident că voi prezenta aceste lucruri", a mai spus Ponta.

Fostul premier s-a referit şi la dezvăluirile lui Vlad Cosma din care reiese că dosarul de la DNA Prahova al lui Ponta s-ar fi făcut cu ajutorul denunţurilor false dictate de procurori. ”Nu am o probă directă, dar nu cred că domnul Portocală și domnul Savu fără ca doamna Kovesi să știe și să aproabe acest lucru. Apoi, ea a dat detalii cu ore din dosar. Portocală s-a dus în instanță și a spus că dacă îmi dă control judiciar nu am voie să candidez la parlamentare, că așa scris în statutul PSD. Eu am sechestru pe casă pus de domnul Savu și de domnul Portocală”, a spus Victor Ponta la Antena 3.