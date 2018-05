Victor Ponta a anuntat ca va fi sef de partid, dar nu va candida la presedintie

Victor Ponta 2

Fostul premier Victor Ponta a admis, luni seara, ca isi va asuma presedintia Partidului Pro Romania, insa a precizat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019.

El si-a manifestat, intr-o emisiune la Realitatea TV, satisfactia publica fata de decizia de achitare data de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul “Rovinari-Turceni”, in care a fost acuzat de fapte de coruptie, sustinand ca aceasta ii permite sa se concentreze la viitor.

“Da, voi fi liderul acestei formatiuni politice (n.r. - Pro Romania). In 2019 nu voi candida. M-am grabit in 2014 si nu vreau sa fac aceeasi greseala de doua ori. Voi sustine pe altcineva”, a afirmat Ponta.

El recunoaste ca in ziua in care s-a pronuntat sentinta in dosarul sau a avut emotii si ca aceasta decizie a contat enorm pentru viata sa si a familiei sale.

“Nu am fost achitat pe o modificare de lege facuta acum sau pe decizia Curtii Constitutionale. Eu nu am legatura cu decizia pe abuz in serviciu. Decizia a fost data in unanimitate de cele trei judecatoare de la Inalta Curte. Absolut toti, si prieteni, si dusmani, care s-au uitat pe acele acuzatii au inteles ca au fost niste acuzatii formulate gresit despre lucruri care nu se sustin, dar am trecut de cei trei ani de desert. Am vazut ce dusmani am, am invatat si acum cred ca pot sa continui partea de activitate publica prin niste lectii pe care le-am invatat in acesti ani. Frustrarea este cu atat mai mare cand stii ca esti acuzat pe nedrept”, a adaugat Victor Ponta.

