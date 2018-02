Victor Ponta, acuzatii dure la adresa lui Liviu Dragnea - Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD

Fostul premiera postat, joi, un mesaj pe pagina sa de Facebook în care afirmă că a fost chemat ca martor la DNA în dosarul lui Liviu Dragnea şi îl acuză pe liderul-social democraţilor că a minţit când a spus că el l-a denunţat. De asemenea, Ponta spune că Dragnea are un „plan pervers” prin care îngroapă PSD, „ca să scape cu banii de la Tel Drum”.Redăm mesajul integral :”Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia?- Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD ( partid in care am activat timp de 15 ani si pe care l-am condus mai mult de 5 ani ) si de 5 milioane de romani care au pus stampila de vot pe numele meu in 2014 !Daca ar mai avea macar 1% rusine mi-ar cere scuze imediat si si-ar da demisia din PSD si din Parlament- dar este prea lacom , insetat de putere si ticalos ca sa faca asa ceva!Fiind un PD-ist crescut la scoala lui Basescu , perpelind soriciul pentru Kovesi si lustruind clantele la Cotroceni - Dragnea a murdarit pe oricine reprezinta cu adevarat social democratia din Romania! Ah - si acum facem Congresul al XIV lea ca sa fie aplaudat ca si “Carmaciul” de la Teleorman ! Ce rusine - ce plan pervers de ingropare a PSD ca sa scape el cu banii de la Teldrum si proprietatile din Brazilia!Sunt insa convins ca in 2019-2020 oamenii vor fi alaturi de mine si de #ProRomania pentru a repara ce a stricat si a vandut Dragnea Mincinosul!”, a scris Victor Ponta, pe pagina de Facebook.Tototdată, fostul premier a atașat la postare ordonanța prin care a fost chemat la DNA ca martor în dosarul lui Liviu Dragnea.