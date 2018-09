Victor Ponta anunța AVALANȘA: 'Are și Ghița poze cu Liviu Dragnea, cum o fugarea pe Laura Codruța Kovesi'

Victor Ponta a prezentat, luni, două poze, în care Liviu Dragnea apare într-un sediu al SRI alături de George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi, cu ocazii diferite. Ponta a anunțat o avalanșă de fotografii în zilele în care urmează. El a precizat că poze de la celebra tăiere de porc din curtea SRI are și Sebastian Ghiță.

”Nu am poze de la tăierea porcului. Are domnul Ghiță. Sunt de râs, cum o fugărea Liviu Dragnea pe Laura Codruța Kovesi cu șoriciul. Să vezi cum deschide sticla cu bricheta. Pozele mele nu sunt pentru Liviu Dragnea, ci pentru cei din CEX al PSD ca să vadă cum se lupta Dragnea cu statul paralel. O să dau o poză pe zi.”, a spus Ponta la B1 TV.

Citește și: De ce vor „cădea” capetele unor miniștri – Liviu Dragnea a spus tot! Probleme pentru Olguța Vasilescu?

Liderul PSD îl acuză pe George Maior, fost șef al SRI și actual ambasador în SUA, că i-a dat pozele lui Victor Ponta

"Îi zic lui Maior, că el i le dă, nu știu cum le-a luat de la SRI, Maior i le-a dat lui Ponta, să le facă publice. Era un fotograf de la SRI care făcea poze tuturor. Poate apar cu Livia Stanciu, care ulterior mă condamnase. Faptul că am poze stând de vorbă cu unul sau altul nu mă compromite pe mine, ci pe ei, că arată cât sunt de securiști. Nu văd de ce nu le dau pe toate, că ar fi bine. Am primit astfel de amenințări de 3 luni, am spus dați pozele că nu îmi amintesc să am poze indecente cu Kovesi sau Maior. Vorbeam și cu Elena Udrea. Eu nu mergeam cu bâta", a mai spus Dragnea, la Antena 3.