VICTOR PONTA, anunt de ultima ora

Victor Ponta 1

Victor Ponta a lansat un sir de critici dure la adresa lui Liviu Dragnea precizand ca PSD nu mai exista si ca seful partidului nu are nicio ideologie, singura lui ideologie fiind puterea.



”Majoritatea covarsitoare a constatat ca ieri chiar a fost un eveniment important prin semnificatia asta negativa. In primul rand, nu mai avem un Partid Social Democrat european, avem, din discursul lui Dragnea, un fel de combinatie intre Fidesz si PiS-ul polonez, dar cu accente de Teleorman.



Nu l-ati auzit pe Dragnea in discursul ala fascist, asa, spunand nici stanga, nici social-democratie, nici Europa. A avut un discurs, doar halba de bere ii lipsea (...). Inteleg ca a decis oficial sa nu mai existe niciun fel de legatura cu trecutul PSD. Poate e suparat pe mine, dar am vazut Iliescu, Nastase, Geoana, Ponta... nu doar ca nu a fost niciunul invitat, am fost scosi de pe site-ul partidului, adica partidul incepe cu Dragnea, probabil se si termina cu Dragnea”, a spus fostul premier.



Ponta l-a acuzat pe Dragnea ca duce PSD intr-o directie populist-nationalista.



”Nu mai exista PSD, nu mai exista politica europeana. Dragnea se duce cu cei care il urmeaza intr-o directie populist-nationalista. Dragnea nu are nicio ideologie, e un mic baron de tara care vrea putere, singura lui ideologie. Si daca il scoateti la vot direct, cred ca o sa ia 7%. (...) Eu ieri am vazut un discurs irational. Un sir de aberatii care altfel erau de speriat daca acest om care are atat de multa putere chiar gandeste asa”, a mai spus Victor Ponta.







Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.