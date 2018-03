Victor Ponta arata cu degetul 'analfabetii si incompetentii' din fruntea PSD: 'Romania se multumeste sa ramana prizoniera'

România se mulţumeşte să rămână prizoniera scandalurilor întreţinute la televizor, în timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, consideră fostul premier Victor Ponta, într-o postare publicată, duminică, pe pagina sa de Facebook.

"România se mulţumeşte să rămână prizonieră a scandalurilor zilnice întreţinute la televizor cu bani publici: Statul Paralel, Dragnea şi Kovesi, Vanghelie şi discursuri guvernamentale citite de pe foaie! Ce bine ar fi dacă am putea să deschidem ochii şi să ne uităm la ce se întâmplă în Europa şi în lume! Pentru că viaţa noastră de zi cu zi va depinde de aceste lucruri - dar noi ne-am obişnuit să fim prostiţi şi manipulaţi sau să spunem că nu avem ce face", se arată în postare.

Vezi şi: Asta e planta-minune: Te scapă de tuse şi îţi vindecă plămânii



Ponta afirmă că inclusiv problemele interne sunt trecute cu vederea - cea mai mare inflaţie din UE, cele mai multe decese din cauza gripei, cea mai mică rată de absorbţie a fondurilor europene, cele mai mici investiţii, cel mai mare deficit al balanţei comerciale (13 miliarde euro scoase din ţară doar în 2017), etc.



"Între timp, Angela Merkel şi Emmanuel Macron au pornit reconstrucţia Uniunii Europene - un plan ambiţios dar complicat. Opinia mea şi a #ProRomania este că ţara noastră ar trebui să fie implicată cât mai repede şi cât mai mult în acest efort, iar decizia lui Liviu Dragnea şi a Partidului său de a duce România la remorca Ungariei este o mare eroare", consideră Ponta.



El mai spune că "România va fi lovită de lupta Comisiei Europene contra giganţilor IT", deoarece ţara noastră a dezvoltat în ultimii ani acest domeniu, în timp ce taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump vor afecta investiţiile în infrastructură de care are România are nevoie.



"Dacă PSD a fost confiscat de Dragnea şi are în frunte doar analfabeţi şi incompetenţi, dacă PNL nu este în stare sa scape de populişti şi impostori - este o uriaşă oportunitate pentru #ProRomania să vină cu analize, proiecte şi soluţii referitoare la aceste chestiuni care vor influenţa viaţa noastră în viitor", mai scrie Ponta.

Vezi şi: Reţeta ideală de post: Cum poţi prepara o delicioasă mâncare de mazăre .