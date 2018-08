Victor Ponta arunca bomba: Dragnea si-a negociat fuga din tara!

Dragnea Ponta

Victor Ponta face dezvaluiri incendiare despre fostul sau coleg de partid, Liviu Dragnea. Fostul prim ministru sustine ca prin vizitele in Israel, Dragnea a incercat sa negocieze fuga si sa nu fie extradat.

Victor Ponta a declarat la emisiunea Romania 9 de la TVR 1, ca Liviu Dragnea se pregateste sa fuga din tara pentru a nu face puscarie.

”Eu cred ca Liviu Dragnea si-a negociat ca, la nevoie, sa poata fugi in Israel si sa nu fie extradat (…) Eu nu cred ca el are o intelegere cu statul Israel, are cu… apropo, ne-am mutat ambasada la Ierusalim? Nu! Deci le-a dat teapa si la aia. El a zis ca vrea sa se vada cu Trump, daca vine in Israel. Cand a aflat ca nu mai vine Trump, ca vine fiica, a zis ca se vede si cu fiica, sa-i spuna cat de mult il iubeste pe tati. Cand a ajuns acolo i s-a spus ca nu e pe lista. A inceput sa zica: cum, eu care… si apoi s-a intors. Cand vorbim de Romgaz, de Hidroelectrica, de alte companii strategice a incercat sa o treaca prin Parlament, dar CCR i-a dat-o inapoi. Oricine va semna pentru acel Fond Suveran intra la puscarie”, a declarat Victor Ponta, la Romania 9.

Pe 21 iunie 2018, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Decizizia nu este definitiva si pot fi contestata la completul de 5 judecatori ai Curtii Supreme.

