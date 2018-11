Victor Ponta, atac DEVASTATOR la Dragnea și Codrin Ștefanescu: ințeleg de ce este ȘOCATA Corina Crețu

Liderul Pro România, deputatul Victor Ponta, susține că înțelege motivele pentru care Corina Crețu este ”șocată” în momentul în care este atacată și criticată virulent de ”foști PDL-iști și foști PRM-iști”, aflați acum în PSD. Ponta consideră că dincolo de ”șobolani” sunt mulți români care văd și apreciază munca Corinei Crețu în sprijinul României.

”1. Inteleg supararea Corinei Cretu si o gasesc absolut indreptatita - eu pot sa demonstrez cu cifre si documente faptul ca Romania a reusit sa absoarba 5 miliarde de euro care s-ar fi pierdut daca nu era comisar european la Dezvoltare Regionala ( si daca nu avea in jurul sau o echipa de oameni profesionisti)/ iar acum se vede acuzata si insultata de niste talhari care nu pot sa fure chiar toti banii europeni care ajung in tara si atunci prefera sa ii blocheze!

2. Inteleg si ca , fiind membra PSD de peste 25 de ani, este socata sa fie insultata si acuzata de tradare de niste fosti PDisti ai lui Basescu si niste fosti bufoni PRMisti .

3. Stiu chiar mai bine decat Corina faptul ca cei care ma linguseau cel mai gretos la televizor cand eram Prim Ministru sunt cei care ma fac azi in fiecare zi “securist, tradator, las” / si stiu si cati oameni mi-au spus ca nu ma suportau si nu m-au votat pentru ca ma stiau doar din acele emisiuni “omagiale” / este o lectie de viata amara dar extrem de utila si necesara pt viitor / in plus , sigur ca banii lui Dragnea sunt cei mai importanti acum, dar o sa ma amuz teribil cand cei care il “slujesc” azi il vor infiera cel mai tare a doua zi dupa ce nu va mai fi la Putere!

4. Dar stiu cel mai important lucru pe care trebuie sa il inteleaga si Corina Cretu si toti cei care fac lucruri bune pr Romania si primesc in schimb linsaj televizat si calomnii insuportabile : dincolo de acesti “sobolani” ( ca sa folosesc limbajul lui Daddy) sunt milioane de romani care aprecieaza munca si seriozitatea, care nu pot fi nici mintiti nici cumparati cu bani murdari ! Si pentru acesti romani merita sa ne facem datoria!”, arată Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook.