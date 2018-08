Victor Ponta, avertisment privind alegerile prezidențiale din 2019: 'Se poate repeta fara probleme acest episod'. Atac la adresa lui Liviu Dragnea

Victor Ponta a publicat pe contul personal de Facebook documentul prin care socrul său Ilie Sârnu a fost supus de către DNA unui proces de interceptare, în campania electorală din 2014. Liderul PRO România avertizează că în 2019, an electoral, acest episod se poate repeta fără probleme, deoarece în modificările făcute la Codul de Procedură Penală nu s-a schimbat „absolut nimic” pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.

„In perioada campaniei electorale pentru Alegerile Prezidentiale din 2014 Ilie Sarbu ( socrul meu, liderul Grupului PSD din Senat, omul politic de care eram in mod evident cel mai apropiat si care ma vizita acasa in fiecare seara) a fost supus de catre DNA unui proces tehnic de “interceptare a comunicatiilor precum si supraveghere audio video si fotografiere” - evident ca din 2014 pana azi nu s-a mai efectuat niciun act de urmarire penala si asa-zisul dosar penal a fost clasat in 2018.

Nu are rost sa mai discutam acum daca este normal ca Laura Codruta Kovesi si un subordonat al ei au stiut exact tot ce faceam eu in campania electorala / nici in ce mod au folosit acele informatii / nici daca acest lucru se poate intampla in SUA sau intr-o alta tara democratica fara ca autorii sa pateasca ceva ( cazul “Watergate” a dus la demisia unui Presedinte american - la noi nu o sa pateasca nimic nici macar agentul care a dus plicurile!

Problema pe care o ridic aici este despre viitor: in 2019 se poate repeta fara probleme acest episod ( impotriva altui candidat la prezidentiale) - in modificarile facute de Dragnea la Codul de Procedura Penala nu s-a schimbat absolut nimic de natura sa previna asemenea abuzuri in viitor!

Cred ca Romania trebuie sa lupte in continuare impotriva coruptiei si a hotiei publice care in 2018 a ajuns la cel mai grav nivel din 1990 si a devenit intr-adevar institutionalizata / trebuie facuta dreptate celor abuzati, trebuie sanctionati dur “portocalii si uncheseii” dar nu trebuie lasati sa scape nepedepsiti hotii care acum se dau si ei “victime ale Statului Paralel” / si trebuie facute legi mai clare care sa previna in viitor aceste lucruri!

Alaturi de colegii din #ProRomania vom lupta pentru aceste idei si principii in Justitia din Romania!”, scrie Ponta, pe Facebook.