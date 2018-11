Victor Ponta, bilant la trei ani de la una dintre masurile radicale ale guvernului sau: Dezastrul din curtea ministrului Daea

La trei după ce Guvernul pe care l-a condus a scăzut TVA la alimente, Victor Ponta a vizitat târgul INDAGRA, alături de soţia sa şi colegi din Pro România, şi a realizat o listă a problemelor grave care pus agricultura României într-o situaţie mult mai proastă decât cea de acum câţiva ani.

"2015 - TVA redus la toate produsele si serviciile alimentare de la 24% la 9% ! A fost cu siguranta una din cele mai bune decizii ale Guvernului - ma bucur enorm ca am asscultat aceasta idee pe care Daniel Constantin a promovat-o cu multa incapatanare din partea Ministerului Agriculturii si pe care Ioana Petrescu a reusit sa o fundamenteze la Ministerul de Finante!

Azi am fost la INDAGRA 2018 si m-am bucurat sa vorbesc cu producatorii romani / mi-au multumit pentru masurile bune pe care le-am luat in timpul guvernarii dar mi-au si spus de problemele noi cu care se confrunta acum si pentru care nimeni nu cauta solutii :

1. La dezastrul produs de pesta porcina se adauga acum o seceta prelungita / in afara de discursurile peceriste ale Dlui. Ministru Daea care il trateaza pe Dragnea cu Ceausescu si de despagubiri anuntate populist - nu exista nicio masura serioasa si concreta de sprijin !

2. Daca in 2014 aveam balanta comerciala a produselor agro-alimentare pozitiva ( exportam cu 1 miliard de euro mai mult decat importam) am ajuns in 2018 sa importam alimente cu peste 2 miliarde de euro mai mult decat exportam - in acest fel distrugem producatorii romani si ii ajutam pe cei din Bulgari, Ungaria, Polonia sau Turcia!

3. In industria locala multi producatori romani prefera sa isi vanda fermele unor companii multinationale pentru ca nu au niciun sprijin financiar de la Guvernul Romaniei - ( de exemplu primele 7 firme producatoare de lapte din tara sunt proprietatea unor firme straine)!

4. Nu exista nicio strategie serioasa la Ministerul Mediului privind reciclarea ambalajelor de la produsele alimentare - o sa platim amenzi uriase catre Comisia Europeana si o sa punem aceste costuri in pret!

La ProRomania , alaturi de Daniel si Ioana, vom prezenta si ne vom lupta in Parlament pentru noi masuri de sprijin pentru producatorul roman!", scrie Ponta pe Facebook.

