Victor Ponta comenteaza ultimul sondaj de opinie: PSD se AUTODISTRUGE! Este grup infracțional organizat

Fostul premier Victor Ponta comentează datele ultimului sondaj Sociopol în care se arată că ProRomânia a ajuns la 3%, asta în timp ce PSD scade serios. Ponta susține că PSD se autodistruge sub conducerea lui Liviu Dragnea și a apropiaților săi.

”Ma bucur daca oamenii incep sa auda de #ProRomania / stiu insa foarte bine ca este nevoie, cat mai curand, sa marim echipa cu oameni profesionisti si onesti , sa prezentam o Agenda Politica pe termen mediu si lung, proiecte si programe publice concrete , structuri teritoriale puternice si reteaua de comunicare publica.

Doar in acest mod putem sa crestem #ProRomania ca fiind cu adevarat o alternativa pentru toti cei dezamgiti si de PSD - Dragnea si de PNL- Orban.

Regret simcer sa vad ca PSD dezamageste atat de profund oameni care l-au votat in 2016 - din pacate insa (sub conducerea actuala dominata de baroni locali si grupul lor de interese , de hoti aroganti si incompetenti ridicoli) PSD se autodistruge / si-a pierdut deja prestigiul de partid care a asigurat cele mai eficiente si competente Guverne - Nastase si Ponta - de dupa 1989 / a schimbat 4 guverne in 2 ani si a ajuns acum la al 5 lea Guvern marioneta care a batut toate recordurile de incompetenta si ridicol/ PSD a renuntat la valorile social democrate europene si progresiste trecand rapid la populism si nationalism de factura reteograda / s-a lasat capturat de un grup infractional format din fosti PD-isti si PRM-isti care folosesc Partidul pentru imbogatirea proprie si apararea in fata legii!