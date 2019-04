Victor Ponta contureaza tabloul NEGRU al guvernarii: Liviu Dragnea a plusat ca la poker

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că anunțul ministrului Sănătății, Sorina Pintea, care arată că spitalele regionale nu vor fi gata nici măcar în 2024 este dovada cea mai clară că Liviu Dragnea a mințit în 2016 și a plusat ”ca la poker”.

”Din pacate a trecut 1 Aprilie - si am ramas cu Guvernul Dragnea- Dancila!

In anul 2015 am semnat la Bucuresti , alaturi de Comisarul European Corina Cretu , Acordul de Parteneriat care includea cosntructia din fonduri europene nerambursabile si fonduri bugetare a celor 3 spitale regionale!

In Campania din 2016 Liviu Dragnea a plusat ca la poker- “Ponta a zis 3 - eu o sa fac 8 pana in 2020”

Din 8 spitale regionale promise se vor face ZERO / din cei 300 de milioane de euro alocati de Corina Cretu din fonduri europene - se vor lua ZERO !

Craiova NU are un spital regional - are nunti de partid / Iasiul NU are spital regional - are scandal de partid / Clujul NU are spital regional - are minciuni de partid!”, scrie Victor Ponta.