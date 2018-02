Victor Ponta, despre dosarul lui Tiberiu Nitu. Reactie dura la adresa DNA - Ii da cineva inapoi functia si demnitatea lui Nitu?

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce ÎCCJ a decis să dea un termen procurorilor DNA să trimită în judecată dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat că a beneficiat ilegal de antemergător în trafic, scrie România TV Redăm mai jos mesajul postat de Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook:"Judecatorii ICCJ încearcă sa faca ei lumina si dreptate in cel mai clar caz de politie politica din Romania - dosarul grotesc inventat impotriva fostului Procuror General Nitu! O decizie mai mult decat corecta - dar oare se va aplica?L-am propus pe Tiberiu Nitu in 2013 ca Procuror General deoarece il stiam ca pe un om echilibrat, bun profesionist, neimplicat in jocuri politice - adecvat sa tempereze ambitiile, apetitul pentru publicitate si mentalitatea inchizitoriala (gen Daniel Morar si Laura Codruta Kovesi) . Fusese oricum selectat si propus in 2012 de catre Mona Pivniceru- iar Basescu il refuzase ( toti bufonii lui Dragnea de la tv uita sa vorbeasca de acest moment) !2013-2014 lucrurile au fost cat de cat mai normala - din 2015 insa au inceput dosarele politice marca “Portocala” si “Uncheselu”! Iar in 2016 Procurorul General Nitu a fost executat fara mila cu niste acuzatii ridicole ( e si vina lui ca a cedat atat de usor ....)!Dosarul penal pentru Nitu nu are nicio legatura cu fapte penale - ci doar cu dorinta de a fi eliminat cat mai repede din functie (unde a fost imediat adus distinsul domn Lazar de la Alba)!Ii da cineva inapoi functia si demnitatea lui Nitu? Cei doi ani de umilinte? Raspunde cineva pentru asta? S-a schimbat vreo lege care sa previna asemenea abuzuri in viitor?Stim toti raspunsul! Din pacate!", a scris Victor Ponta pe Facebook.