Victor Ponta, despre informatia ca ar fi consiliat de fostul sef SIE: 'Am nevoie de oameni intelepti'

Victor Ponta nu confirmă şi nici nu infirmă informaţia că l-ar avea consilier pe generalul (r) Silviu Predoiu, fostul şef operativ al Serviciului de Informaţii Externe.

"Nu vreau să încurc subiectele, dar am nişte consilier foarte buni. Eu am învăţat că cine nu are bătrâni - prin bătrâni înţeleg oameni înţelepţi - trebuie să-şifacă rost. Eu am nevoie de oameni înţelepţi lângă mine şi sunt foarte bucuros când sunt dispuşi să mă ajute. Dar discutăm altă dată.", a declarat liderul Pro România.

Președintele Klaus Iohannis a semnat pe 3 august decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Silviu Predoiu, director-ajunct al Serviciului de Informații Externe. Predoiu a mai îndeplinit funcția de director interimar al SIE în perioadele 20 iulie-4 octombrie 2006; 19 martie-5 decembrie 2007; 8 februarie-27 februarie 2012, 23 septembrie 2014-29 iunie 2015, septembrie 2016-iulie 2018.