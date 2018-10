Victor Ponta, despre legea offshore - "Vom vota pentru un proiect de lege care sa permita efectuarea exploatarii"

"Am avut discuţii şi cu cei de la celelalte grupuri, am avut discuţii şi cu cei care reprezintă investitorii. În mod clar, eu, cel puţin ca fost prim-ministru în perioada în care s-au pornit explorările, ştiu cel mai mult despre ceea ce s-a făcut şi despre ceea ce se poate face. În primul rând, noi vom vota pentru un proiect de lege care să permită efectuarea exploatării, pentru că unii vor să le oprească, să nu se facă deloc. (....) Eu cred că avem o resursă naturală pe care trebuie să o exploatăm după ce am explorat-o", a spus Victor Ponta.