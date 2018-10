Victor Ponta, despre legile justiției: Ideea a fost sa ajute anumiți oameni politici care au probleme cu justiția, sa plateasca niște polițe

Fostul premier Victor Ponta critică Guvernul si Puterea, menționând că mai multe legi și ordonanțe au fost adoptate în grabă, precizările fiind făcute în contextul OUG privind legile justiției, proiect realizat la scurt timp după ce au fost adoptate. Ponta susține că legile justiției au fost modificate în favoarea unor oameni politici.

"Guvernarea nu poate fi de succes daca NU are seriozitate , profesionalism si consecventa! In loc sa masoare de 7 ori si sa taie o data Guvernele din 2017 si majoritatea parlamentara s-au grabit sa adopte tot felul de legi si ordonante pe care tot ei le modifica si rectifica non stop!

Cand totul se decide peste noapte de catre un singur om rezultatele sunt gresite - si pe urma se tot carpesc prin ordonante de urgenta care repara ceva si strica altceva / totul arata o munca haotica si neproductiva care ne afecteaza pe toti! Cooperativa “munca in zadar”!

Legea salarizarii a fost impusa peste noapte si de atunci se tot modifica prin ordonante de urgenta fara sa poata fi aplicata bine / “Revolutia fiscala” la fel / legea privind exploatarea resurselor offshore din Marea Neagra s-a adoptat si modificat de 4 ori / situatia pensionarilor a fost modificata gresit prin ordonante si acum proiectul noii legi a pensiilor merge pe aceeasi cale gresita / acum urmeaza ordonanta de modificare a legilor justitiei - peste noapte, contestata de toata lumea si care va strica mai mult decat repara !

Inca din 2017 cei aflati la Putere si cei care ii sustin au vorbit numai despre “Legile Justitiei” ( lasand in umbra adevaratele prioritati ale unei bune guvernari : sanatate, educatie, investitii in infrastructura etc)/ dupa multe certuri si acuze la sfarsitul anului trecut au fost adoptate aceste legi in Parlament ; au fost contestate la CCR, revotate, rediscutate si, in final promulgate de catre Presedinte - si acum aflam ca se da ordonanta de urgenta ca sa fie modificate!

Nu puteati sa le faceti de la inceput bune fara sa mai fie modificate acum? Nu puteati sa ascultati si ce spun specialistii si cei care lucreaza in justitie ( magistrati, avocati si organizatii neguvernamentale)? Nu puteati sa asteptati sa vedeti ce spune Comisia de la Venetia? Cine garanteaza ca actuala ordonanta repara tot si nu strica altceva daca tot nu lasati timp sa fie analizata si dezbatuta ?

Adevarul este ca s-a pornit gresit de la inceput / nimeni nu a fost interesat sa modifice legile pentru binele cetatenilor justitiabilu si functionarea Sistemului de justitie in conditii mai potrivite / ideea a fost sa ajute anumiti oameni politici care au probleme cu justitia, sa plateasca niste polite si sa faca gargara demagogica la televizor - iar rezultatul il vedeti.

ProRomania va avea strategii de dezvoltare pentru fiecare domeniu ( inclusiv justitia) - si oameni capabili care sa le implementeze! Ceea ce se intampla azi trebuie sa inceteze cat mai repede", a scris fostul premier pe Facebook.