Victor Ponta face apel la 'responsabilitatea' Vioricai Dancila: 'Nu mai mergeti (o perioada macar) in vizite in strainatate!'

Victor Ponta vrea să o ajute pe Viorica Dăncilă să evite situaţiile stânjenitoare. Acesta îi cere fostei sale colege de partid, ca de la fost premier la premier în funcţie, să nu mai meargă în vizite externe.

"Fac un apel la “responsabilitatea” Doamnei Dancila si o rog cu toata buna credinta : nu mai mergeti ( o perioada macar ) in vizite in strainatate!!!

Un prim ministru are suficient de multa treaba in tara / un prim ministru merge in vizite externe doar daca este bine pregatit si daca are niste obiective concrete si vine cu rezultate concrete ( nu ca sa se faca poze cu personalitati si nici shopping cu consilierele) / un prim ministru care nu stapaneste suficient de bine o limba straina nu vorbeste altfel decat avand alaturi un translator profesionist.

Am mers in multe vizite externe si am participat la multe evenimente internationale / am dat interviuri live la cele mai mari posturi de televiziune din lume - desi am fost pregatit ani de zile inainte de ocupatea functiei pentru aceste momente tot le gasesc dificile ! Cand nu esti pregatit pentru ceva trebuie sa ai mintea necesara sa eviti!

In intalnirile mele internationale multi interlocutori isi aminteau cu cu placere de Adrian Nastase sau Calin Popescu Tariceanu si ma simteam mandru de acest lucru (Emil Boc a avut acel bun simt apreciabil de a se limita la activitatea pe plan intern)", scrie Ponta pe Facebook.

Victor Ponta afirmă că nu îi vine să râdă când Viorica Dăncilă este pusă în situaţii umilitoare, ci se ruşinează şi îi pare rău. Fostul premier îi atacă pe consilierii Vioricăi Dăncilă şi îi cere acesteia să lase relaţiile externe în sarcina ministrului Meleşcanu.

"Cred inca in bunul simt al doamnei Dancila si cred ca este o victima a manipularii si paranoiei unui om care o santajeaza cu faptul ca a sprijinit-o pana acum in diverse functii politice / vreau binele Romaniei prin pastrarea prestigiului functiei de Prim Ministru - asa ca o rog sa nu mai asculte de consilieri stupizi, lacomi si egoisti si sa isi desfasoare activitatea in Romania lasand relatiile externe in sarcina Ministrului Teodor Melescanu ( care poate face acest lucru foarte bine)! Sper sa inteleaga acest apel si sa evite in viitor sa mai fie tinta de bascalie a intregii tari - pentru binele sau si al nostru!", mai scie Ponta pe Facebook.