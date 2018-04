Victor Ponta face marele ANUNT: 'Parlamentarii Pro Romania vor vota PENTRU o motiune de cenzura'

Victor Ponta anunţă că parlamentarii noului său partid, Pro România, vor vota pentru o eventuală moţiune de cezură împotriva Guvernului Dăncilă. Fostul premier face inventatul celor 12 motive pentru care actualul Executiv trebuie să plece.

"Guvernul actual (condus in mod formal de catre Viorica Dancila) nu reprezinta nici interesele Romaniei, nici ale romanilor care au votat in Decembrie 2016 si nici macar ale PSD - ALDE ! Este un Guvern confiscat in totalitate si care actioneaza doar pentru satisfacerea intereselor personale si ilegale ale lui Liviu Dragnea si ale grupului sau de interese.

Parlamentarii #ProRomania vor vota PENTRU o motiune de cenzura cel putin din urmatoarele considerente:

- obedienta totala a structurilor guvernamentale fata de interesele private si ilegale ale lui Dragnea si ale grupului sau de interese ilegitim

- dezastrul economic si bugetar produs prin aplicarea aberantei “revolutii fiscale”

- minciuna colosala a “cresterii salariale de 25%” ( care in realitate au scazut prin trecerea contributiilor sociale la angajat si rata inflatiei)

- haosul provocat in Sanatate si Educatie prin masuri guvernamentale gresite si care sunt de natura sa produca conflicte sociale de proportii

- incapacitatea structurala de a face investitii publice si de absorbtie a fondurilor europene

- inselarea sistematica a opiniei publice referitor la adevaratele cauze ale inflatiei si deficitelor comerciale si bugetare

- instabilitatea si impredictibilitatea produse in mediul economic prin schimbarile frecvente si aberante ale Codului Fiscal

- politizarea totala a conducerilor Companiilor cu capital de stat , decapitalizarea prin confiscarea profitului facut de acestea in anii anteriori si pregatirea trecerii acestor Societati de Stat in proprietatea unor grupuri din Israel, Ungaria sau Rusia prin infiintarea Fondului Suveran

- tentativele repetate de furt din banii acumulati de cetatenii Romaniei in varsta de sub 45 ani la Pilonul 2 de pensii

- dezastrul produs in domeniul energiei unde Romania se situeaza pe primul loc in Europa la cresterea preturilor / contractele ilicite si netransparente prin care companii din Ungaria obtin monopolul asupra intregii cantitati de gaz exploatat de Romania din Marea Neagra

- strategia de acaparare a institutiilor Statului Roman (Curtea de Conturi , Banca Natinala, Consiliul Concurentei, SPP , Servicii de Informatii etc) de catre Dragnea si acolitii sai prin modificari legislative care nu respecta practicile democratice

- folosirea mafiota a elementelor de politica externa a Romaniei in scopul obtinerii de catre Liviu Dragnea a unor avantaje materiale si politice personale ( inclusiv negocieri private cu alte guverne nationale si lideri politici care au interese diferite sau chiar contrare cu cele ale Romaniei)", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier aminteşte că "parlamentarii #ProRomania NU au votat pentru investirea Guvernului Dancila dupa acceptarea sa de catre Klaus Iohannis - trebuia sa fie evident inca de atunci pentru toata lumea ca propunerea facuta de Liviu Dragnea se referea la un Premier obedient si de fatada si ca intreaga putere va fi exercitata abuziv si ilegal de catre Dragnea".

"In cazul unei demisii sau demiteri a actualului Guvern #ProRomania sustine un nou executiv care sa aiba un sprijin politic cat mai larg in Parlament si care sa fie eliberat de sub influenta infractionala a lui Liviu Dragnea", mai afirmă Ponta.