Victor Ponta, front comun cu 'rebelii' social-democrati: 'PSD a fost capturat de Grupul de la Teleorman...'

Fostul premier Victor Ponta iese la rampă cu un atac dur, după Congresul PSD şi susţine că "s-a pus capăt brutal exerciţiului democratic", a votului liber.Mai mult, susţine fostul social-democrat, oameni precum Nicolae Bănicioiu sau Ecaterina Andronescu au fost sancţionaţi pentru că "au avut curaj să spună ceea ce gândeau". Ponta vine însă şi cu o concluzie acidă: 'PSD a fost capturat de Grupul de la Teleorman'.

Citeşte şi: Veşti de ULTIM MOMENT pentru bugetari: Klaus Iohannis A PROMULGAT legea

"PSD a fost capabil sa organizeze si in 2005 si in 2010 Congrese deschise, cinstite , cu vot democratic - si a respectat rezultatul ( chiar daca fostii lideri au pierdut cu acele ocazii )! Si asta a dovedit capacitatea de regenerare in momente dficile si mentalitatea democratica.

Acum PSD a fost capturat de Grupul de la Teleorman - Sambata s-a pus capat brutal acestui exercitiu democratic absolut necesar pentru un Partid care este votul liber - daca la tine in curte furi voturi si bagi pumnul in gura celor care au ceva de spus cum te vei raporta la restul societatii?!?!

Nicu Banicioiu si Ecaterina Andronescu au fost singurii care au avut curaj sa spuna ceea ce gandeau 90% din cei din Sala Palatului - si au fost sanctionati brutal pentru asta!

Cine ramane alaturi de Dragnea pentru functii si avantaje este complicele lui!

Sunt multi cei care gandesc la fel ca si Nicu sau Cati Andronescu - lasati teama si iubirea pentru functii si spuneti ceea ce asteapta de la voi cei care v-au votat!", a scris Victor Ponta pe Facebook.