Victor Ponta iși pune Romania in cap! Atac dur la posesorii de mașini second-hand: 'Ne-am umplut de toate RABLELE' - VIDEO

Victor Ponta e de acord cu Gabriela Firea, după ce primarul Capitalei s-a plâns că "toate rablele din Europa au ajuns și la noi în București". Fostul premier spune că situația e cu atât mai dezastruoasă cu cât nu s-a construit nicio stradă sau o parcare.

Citește și: Dezvăluiri incendiare ale lui Victor Ponta: 'Ne băteam după meci' / VIDEO

"Povestea că poți să-ți aduci mașini second hand din Germania fără taxe e un populism sinistru. Nu se întâmplă în alte țări. Ne-am umplut de toate rablele, ne-am umplut pe străzi că n-am mai făcut un kilometru pentru că mașinile alea trebuie să le parchezi undeva, n-am făcut nicio parcare. Lumea întreabă de ce e trafic în București. Pentru că n-am făcut nicio parcare, n-am făcut nicio stradă în plus, dar am mai adus 200.000 de mașini. Dacă pot să-mi iau mașină cu 2000 de euro, de ce să merg cu metroul... N-o să mă voteze ăia care și-au adus rable din Germania.", a declarat Victor Ponta într-un interviu la Canal 33 acordat Cristinei Ţopescu.