Victor Ponta intra la rupere: 'Ai ințeles ceva din asta Doamna Dancila?!?'

Liderul Pro România, Victor Ponta, îi transmite un mesaj premierului Viorica Dăncilă și îi cere să nu mai implice Armata în jocurile politice, asta după ce Guvernul s-a războit cu Iohannis pe această temă.

”Nu tin nici cu Iohannis si nici cu Dragnea- Dancila! Am o parere negativa despre activitatea Presedintiei si a Guvernului!

Tin cu Romania - si din acest motiv consider ca Armata Romana si politica noastra externa NU trebuie sa fie victime in batalia politica interna!

Am avut 3 ani de colaborare institutionala extrem de dificila cu Traian Basescu / a urmat un an la fel de complicat cu Klaus Iohannis- am dus multe batalii politice cu amandoi! Dar nu am folosit niciodata Armata Romana si politica externa in aceste batalii!