Victor Ponta mai da o lovitura: a 'transferat' un primar PSD de mare municipiu

Victor Ponta și Pro România mai dau o lovitură celor de la PSD. Primarul Municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu, a declarat vineri, 15 martie, într-o conferință de presă alături de șeful de campanie al PRO România pentru alegerile europarlamentare, Marian Neacșu, că va sprijini formațiunea condusă de Victor Ponta.

”La eveniment a participat și vicepreședintele pe probleme guvernamentale al PRO România, Mihai Tudose.

”M-am hotărât să sprijin echipa PRO România, pentru că în urma discuțiilor cu mulți dintre colegii mei și, mai ales, cu cetățenii din Slobozia a reieșit că aceasta este cea mai bună soluție în perspectiva continuării proiectelor de dezvoltare ale comunității noastre. M-am săturat să văd cum problemele noastre locale sunt ignorate în mod repetat de actuala conducere centrală a PSD și cum orice proiect sau investiție mai importantă trebuie să fie mai întâi aprobate de un singur om, Liviu Dragnea. Asta în timp ce nouă ni se taie banii de investiții și suntem împovărați cu cheltuieli din ce în ce mai mari. Este inacceptabil și cred că a venit timpul să spunem clar aceste lucruri”, a declarat Adrian Mocioniu.

La rândul său, Marian Neacșu a vorbit despre colaborarea foarte bună pe care a avut-o de-a lungul timpului cu primarul Adrian Mocioniu.

”Domnul primar Mocioniu a fost alături de mine atunci când am fost exclus din PSD pentru delict de opinie, după 20 de ani în care am susținut acest partid și am adus PSD Ialomița în primele zece organizații din țară. Mă cunoașteți cu toții. Această nedreptate nu m-a speriat. Nu m-a clintit. Din contră. Am rămas în picioare. Și m-a ambiționat să lupt cu și mai mare energie pentru a pune pe picioare un proiect nou, care să le ofere oamenilor din Slobozia și tuturor ialomițenilor perspectiva unei vieți mai bune. Iar acest proiect este PRO România”, a declarat Marian Neacșu.

Cei doi au susținut că au primit semnale importante că multe alte persoane se vor alătura în perioada următoare echipei PRO România și că împreună se vor prezenta în fața oamenilor cu o soluție rațională, serioasă și responsabilă pentru ialomițeni.”, arată un comunicat al PRO România.