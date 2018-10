Victor Ponta o DESFIINȚEAZA pe Viorica Dancila dupa execuțiile din Consiliului Economic si Social: Habar nu are

Atac dur lansat de Victor Ponta la adresa Vioricăi Dăncilă după ce aceasta a schimbat membrii societății civile din cadrul Consiliului Economic si Social.

"In anul 2015 am propus in cadrul Consiliului Economic si Social reprezentantii societatii civile - aceste numiri au fost facute dupa o consultare de circa doua luni si incercand sa avem organizatii si persoane reprezentative ( indiferent daca erau critici sau nu la adresa guvernrlarii) . Mandatul acestora era de 4 ani!

Noaptea trecuta, fara nicio consultare si fara macar sa fie instiintati cei in cauza Premierul Dancila a publicat o decizie prin care erau inlocuiti 13 din cei 15 membri.