Victor Ponta, operat la spate, teorie inedita despre hernia de disc a lui Liviu Dragnea: Pe mine nu m-a tratat nimeni cu branule

Fostul premier Victor Ponta, operat la spate, a declarat luni, la Digi24, că i se pare „caricaturală” situația liderului PSD Liviu Dragnea, despre care Codrin Ștefănescu a spus că e internat pentru hernie de disc.

„Eu am probleme cu discurile de la coloana, de la vertebre, dar nu m-as da niciodata sa ma trateze Codrin Stefanescu. Văd că doar dl Codrin Ștefănescu știe ce are Dragnea. Ma tratez de aceasta afectiune. Am auzit azi ca are branule, pe mine nu m-a tratat nimeni de coloana vertebrala cu branule. E o chestiune un pic caricaturala (...) Starea de sanatate e problema lui, ii uram sanatate. Problema e ca toata tara e blocata de dosarul lui Dragnea”, a spus Ponta.

Acesta a menționat că Dragnea nu s-a dus la alegerile de la PSD Brăila unde erau așteptate proteste și nu a mers nici la ÎCCJ la proces.

„Sau nu vrea sa mearga la Sibiu, Brasov, Cluj, unde are conferinte si unde nu e foarte popular si ar putea avea probleme”, a spus Ponta.

În 2015, Ponta le-a spus jurnaliștilor, la sediul PSD, că a fost operat la spate, după ce reporterii au observat că fostul premier urca greu scările.

