Victor Ponta, profetie exploziva despre ordonanta pe legile justitiei: Magistratii vor da Guvernul in judecata si vor castiga

Victor Ponta a analizat, într-o intervenţie telefonică la România Tv, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind legile justiţiei. Ministerul Justiţiei a trimis vineri la CSM, pentru aviz consultativ, proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legilor justiţiei. Principalele modificări vizează amânarea reducerii la 20 de ani a vechimii necesare pentru pensionare, reintroducerea ministrului Justiţiei ca titular al acţiunii disciplinare şi modificarea răspunderii magistraţilor. Fostul premier susţine că amânarea reducerii vârstei de pensionare nu va avea efect, pentru că magistraţii vor da Guvernul în judecată şi vor câştiga dreptul de a se pensiona după 20 de ani vechime, aşa cum prevede noua formă a Legii 303/2004.

"Am fost prim-ministru și minsitru. Știu că atunci când adopți în justiție și nu doar acolo este bine să nu dai OUG peste noapte, urgent. Este bine să se dezbată. Să întrebi magistrațîi, avocații. Să întrebi cum este în alte părţi. OUG peste noapte eu mai știu, OUG 13 de anul trecut și au ieșit prost. Nu au fost gândite. Asta este o OUG și mai specială pentru că se referă la niște legi care timp de un an, din noiembrie anul trecut, au fost în parlament, la CCR, la Iohannis, iar parlament. Le-ați dezbătut la televizor. După un an de zile, au fost adoptate în sfârșit, ultima acum 3 zile, de ce le repari? Pentru că le-ai făcut prost.

Și îmi pare rău, dar legea salarizării tot așa s-a adoptat cu forță și de atunci tot dau OUG să o repare. Revoluția fiscală tot pe repede și dau ordonanțe și nu reușesc să o repare. Legea off shore a fost adoptata și de 4 ori tot nu reușesc să o adopte. Cred că și cu legea pensiilor va fi așa, se impune pentru că domne noi avem forță, avem voturi și după 3 ani reparăm la ea.

Vă dau un singur lucru și închei. Una din cele 3 legi prevede dreptul la pensionarea anticipată a magistraților, ea deja produce efecte. Se dă OUG la 9-10 și se schimbă, vă spun ce se va întâmpa: 300-400-500 de judecători vor da ministerul în judecată pentru că este dreptul lor. Eu am plătit hotărâri judecătoreșți. Magistrațîi dăduseră în judecată după 2008, 2009, 2010 ministerul și am tot plătit", a declarat Ponta.