Victor Ponta, REACȚIE FULGER dupa transferul unui deputat social - democrat - Propunere publica pentru PSD

Liderul PRO România, Victor Ponta, reacție rapidă după transferul deptatului PSD Sorin Marica. Ponta susține că în prezent PRO România are un număr egal de deputați cu UDMR.

"Ma bucur foarte mult ca Sorin Marica, deputat de Hunedoara ( fost primar - un adevarat social democrat) s-a alaturat Grupului ProRomania din Camera Deputatilor !

In acest moment ProRomania are 21 de deputati - un numar egal cu UDMR!

Sunt convins ca in perioada urmatoare Grupul nostru va avea mai multi deputati!

Fac o propunere publica pentru PSD ( care se plange mereu ca este obligat sa negocieze cu UDMR pentru ca nu are voturi) - cand aveti propuneri bune pentru Romania veniti la noi si o sa le votam / cand Dragnea trebuie sa fie un bun servitor al lui Viktor Orban - sa nu indrazniti sa veniti la noi -/ actualii deputati PSD (mai ales din Ardeal) nu mai gasiti scuze neserioase pentru lasitatile si tradarile lui Dragnea!

“ Sunt un om de stânga. Mereu am fost apropiat de oameni și de problemele lor și am încercat să îi slujesc și să îi reprezint cât mai bine atât ca primar, cât și ca deputat în Parlamentul României. Din păcate, PSD-ul de astăzi nu mai reprezintă interesele celor mulți, ci este un partid confiscat de un grup restrâns de oameni care îl folosesc pentru interesele lor personale. M-am alăturat echipei PRO România, pentru că am regăsit alături de Victor Ponta, Corina Crețu sau Mihai Tudose acele valori autentice social-democrate în care cred și dorința de a face bine oamenilor. De asemenea, sper ca la viitoarele alegeri europarlamentare din luna mai românii să aleagă PRO România pentru că este partidul care propune cea mai bună listă de candidați și care sunt convins că vor reprezenta cu cinste România în Parlamentul European”, a declarat deputatul Petru-Sorin Marica, potrivit unui comunicat de presă transmis de Pro România", scrie Victor Ponta pe Facebook.