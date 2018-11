Victor Ponta reactioneaza la GAFA lui Teodorovici: 'Crimele economice' despre care nu vorbeste nimeni

Victor Ponta reacţionează la afirmaţiile ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, cu privire la limitarea în timp a dreptului de la muncă în străinătate. Fostul premier afirmă că este vorba despre o "trăznaie" care i-a ieşit pe gură lui Teodorovici, însă altele sunt lucrurile grave din "ograda" ministrului.

"1. Incasari egale cu 2017 ( realizate prin jefuirea companiilor de stat carora le-au luat in avans si banii din 2019) si cheltuieli cu 20% mai mari in 2018 / 2. deficit ( adica bani pe care nu ii avem ca venituri dar ii cheltuim) mai mare cu 3 miliarde de euro pe primele 10 luni din 2018 fata de 2017

3. Incasari din fonduri europene cu 10% mai mici in 2018 fata de 2017 ( cand a fost un an foarte prost)!

4. 1 miliard de lei luat la rectificare de la Transporturi ( investitii in infrastructura) ca sa platesti dobanzi la imprumuturi !!!!

Azi toata lumea il ataca pe Eugen Teodorovici pentru traznaia care i-a iesit pe gura cu limitarea in timp a dreptului la munca al romanilor in UE / adevarul este ca Eugen este un tip inteligent si pregatit profesional dar, in ultimul an , tot incercand sa intre in gratiile lui Dragnea si Dancila aratand ca e mai destept decat ei scoate periodic pe gura “porumbei” pe care nu stie cum sa ii mai prinda ( deh - anturajul te ridica sau te coboara).

Adevarul este insa ca Ministerul de Finante nu are nicio legatura si nicio putere ( din fericire) sa limiteze libera circulatie a fortei de munca in UE / insa are puterea si obligatia sa nu minta si sa nu falsifice datele despre situatia Bugetului tarii , sa nu semneze ordonanta privind Marele Jaf National cu Fondul Suveran , sa nu distruga echilibrele macroeconomice , sa nu schimbe de 100 de ori pe an dupa ureche Codul Fiscal si sa nu ne imprumute cu miliarde de euro cu care sa cumpere voturi pentru Partid - miliarde care ne vor impovara pe noi si copiii nostri multi ani de acum incolo!

Despre “crimele economice “ de mai sus la adresa viitorului Romaniei nu vorbeste nimeni - si o tinem o zi intreaga cu critica la adresa unei traznai spuse de un ministru care vorbeste prea mult si prea pe langa subiectele aflate in competenta sa !

In 2020 o sa vina nota de plata pentru acest dezmat si inconstienta - si suntem condamnati sa retraim ororile anilor 2010-2011 / asta este adevarat problema a Ministerului de Finante!", scroe Ponta pe Facebook.

