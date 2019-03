Victor Ponta, replica pentru Dancila pe tema autostrazilor: 'Cu MINCIUNI si HOTII nu ai cum sa construiesti nimic'

După ce PSD a anunţat începutul lucrărilor la prima autostradă din Moldova, iar Viorica Dăncilă a susţinut că guvernele PSD au făcut cei mai mulţi kilometri de autostradă, Victor Ponta îşi acuză adversarii politici de miniciuni şi hoţie. Fostul premier prezintă o statistică a lucrărilor care se datorează guvernului condus de el.

"Azi in Romania se guverneaza intr-un singur fel - cu MINCIUNA si HOTIE !

Dupa ce au anuntat ca au inceput Autostrada Iasi - Targu Mures s-au dus la Centura Bacaului (care nu e la regim de Autostrada si care se licitase si incepuse inca din 2015) - acum guvernantii nostri au disparut de pe santier!

Au fost ocupati sa foloseasca milioanele de euro pe care le primesc de la Bugetul de Stat ca sa raspandeasca pe internet o alta MINCIUNA - ca suceveanul care a a facut 1 metru de Autostrada este in poze cu Iohannis!

Azi s-a apucat si biata doamna Dancila sa citeasca mesajele de Partid / l-a certat pe Stefan Mandachi si a spus ca “Guvernele PSD” au facut 500 km de autostrazi! Doamna Viorica - Guvernele PSD care au facut sunt Guvernul Nastase - 97 km , Guvernul Victor Ponta (securistul, tradatorul, masonul etc) - 338 si Guvernul Tudose (alt tradator si securist) / dvs ati inaugurat in 2018 doar 56 de km demarati de Ponta si Sova.

In perioada 2012-2015 am construit mult prea putine autostrazi si imi reprosez acest lucru / am facut multe greseli / l-am avut impotriva cu toate fortele sale pe Traian Basescu (sprijinit de Kovesi dar si de prostia PNL)! Sigur se putea face mai mult!

Dar - am Finalizat și dat în exploatare A3 București - Ploiești, A2 București - Constanța și A1 Sibiu - Deva;

Licitat, contractat și în execuție (sau finalizat):

1. A1 Nădlac - Arad / 38 kilometri / loturile 1 și 2 reziliate (din cauza dosarului penal Romstrade) relicitate și semnate contractele începând cu 2013 (lotul 1) și lotul 2 (2014);

2. A1 Lugoj - Deva 72 Km, finalizat licitația în august 2013, ordin începere lucrări în Noiembrie 2013;

3. A3 Câmpia Turzii - Târgu Mureș 52 km contracte semnate în iulie 2014;

4. A3 Nadaselu - Mihăiești 17 km și Suplacu De Barcău - Borș 64 km semnate contracte în mai 2015;

5. A10 Sebeș - Turda 70 km semnat contract în decembrie 2013;

Cu MINCIUNI si HOTII nu ai cum sa construiesti nimic - trebuie sa avem la guvernare oameni onesti, care au realizat lucruri si au invatat din greseli!

Noi, cei de la PRO Romania, ne pregatim pentru asta", scrie liderul Pro România pe Facebook.

