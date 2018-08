Victor Ponta, revoltat de situatia femeii jandarm batute: 'Nu va mai lasati mintiti de masina de propaganda mediatica platita de Dragnea & Co'

Victor Ponta se declară indignat de situaţia creată în jurul incidentului cu femeia jandarm bătută în Piaţa Victoriei, Fostul premier susţine că oficialii ştiau că aceasta nu a suferit o fractură de coloană, dar au lăsat intenţionat informaţia să se propage.

"Ma bucur sincer ca situatia de sanatate a tinerei jandarm este mai buna decat se spunea la televizor - ii urez numai bine si o cariera de succes in meseria pe care si-a ales-o / sunt categoric pentru masuri legale extrem de dure impotriva celor care agreseaza un politist sau jandarm aflat in timpul unei misiuni ordonate - in egala masura un jandarm care comite abuzuri si isi incalca atributiile legale trebuie sa plateasca.

Consider insa ca Ministrul de Interne si toti cei care au orchestrat actiunile de vineri seara au pus in pericol in mod intentionat viata jandarmilor si a protestatarilor / In acelasi timp sunt indignat de ticalosia fara margini a celor care , cu buna stiinta, au speculat in presa starea de sanatate a tinerei pentru interese politice murdare si meschine ( va asigur, in baza experientei mele directe, de faptul ca Ministrul de Interne si consilierii de presa ai Guvernului au aflat IMEDIAT despre diagnosticul real al tinerei jandarm dar au perpetuat cu rea credinta informatiile false pentru a manipula opinia publica) !

1. Huliganii care au lovit-o pe tanara sunt pe drept in arest / cei care i-au dat ordinele si i-au pus viata in pericol sunt la fel de vinovati

2. Nu va mai lasati mintiti de masina de propaganda mediatica platita de Dragnea & Co ! De cate ori mai trebuie sa fie dovediti ca va mint cu nerusinare ca sa incetati sa va mai lasati manipulati!", scrie Ponta pe Facebook.

