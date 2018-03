Victor Ponta rupe tacerea și lanseaza un atac la adresa lui Dragnea: 'Nu mi-am dat demisia pe Facebook'

Într-un interviu pentru știripesurse.ro, fostul premier Victor Ponta face dezvăluiri senzaționale despre înțelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul șef al PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune că în 2015 a purtat discuți cu Liviu Dragnea pentru ca Rovana Plumb să preia conducerea partidului PSD și susține că nu și-a dat demisia pe Facebook.

„Miercuri, la ora 12 s-a depus moțiunea de cenzură, la ora 13 dl Iohannis a ieșit în presă să spună că trebuie să-mi dau demisia. M-am dus la dl Iohannis și i-am zis: cred că greșiți foarte tare, pentru că acest dosar este o înscenare și cât timp nu aveți mai multe date. Și i-am zis că nu-mi dau demisia. Sâmbătă, m-am întâlnit cu Liviu Dragnea, cu Tăriceanu, cu Gabi Oprea și Daniel Constantin și au zis: domne, nu cedăm. Ne ducem la moțiune de cenzură. (...) Gabi Oprea a fost corect. Nu m-a trădat. Guvernul a rezistat la moțiunea de cenzură, după care i-am chemat pe Liviu Dragnea și pe Rovana Plumb, când am fost în Turcia să mă operez, și am zis: Liviu, nu cred că pot să rămân cu un dosar penal și să rămân șef la PSD, pentru că se va spune că PSD este condus de un penal. Și i-am zis că vreau să plec. Eu o voiam pe Rovana. I-am zis lui Liviu: E cea mai bună, e femeie, nu are niciun dosar, ce zici? Da, dar nu-mi place de Rovana, hai să ne mai gândim până te întorci din Turcia. Când m-a întors din Turcia, minciuna aia că mi-am dat demisia pe Facebook, nu mi-am dat demisia pe Facebook. I-am trimis Rovanei. Ia demisia mea, convoacă BPN și după îi trimiți și lui Liviu. I-am dat în scris Rovanei.”, a dezvăluit Victor Ponta.