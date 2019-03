Victor Ponta trage tare pentru europarlamentare - Cate semnaturi a strans Pro Romania

În urma centrălizarii datelor din partea județelor până azi avem 217. 340 semnături pe listele de susținători ai PRO România, anunță Victor Ponta pe Facebook.

„Vom continua strangerea de semnaturi pana in data de 27 Martie - asa ne facem cunoscuti oamenilor si testam capacitatea noastra de organizare / este esential sa avem ca reprezentanti in cele peste 18.500 de sectii de vot oameni pregatiti si curajosi

Deputatii PRO Romania vor depune in cel mai scurt timp o propunere de modificare a legilor electorale in sensul in care sa renuntam la obligativitatea strangerii semnaturilor de sustinere pe tabele de hartie - suntem in anul 2019 si listele electronice de sustinatori trebuie sa fie considerate valabile / acesta trebuie sa fie primul pas catre introducerea votului electronic ( o solutie pe care PRO Romania o considera absolut necesara)!”, scrie Ponta.