Victor Ponta vine cu detalii despre Mihai Tudose: de ce a fost transportat de urgența la spital

Liderul Pro România, Victor Ponta, explică faptul că lui Mihai Tudose i s-a făcut rău într-o ședință a Pro România, dar marele noroc a fost că era acolo și Nicolae Bănicioiu, care i-a acordat primul ajutor. Ponta își exprimă speranța că Tudose se va reface rapid și va reveni în ringul politic.

”Sunt convins ca Mihai va fi bine / eram mai multi colegi alaturi de el la momentul in care nu s-a simtit bine ( din fericire Nicu Banicioiu era cu noi) / multumim celor de la Ambulanta si de la SMURD pentru interventia profesionista / am incredere in medicii care il trateaza in acest moment!

Suntem alaturi de familia lui si cu siguranta va fi totul bine / Il asteptam toti pe Mihai sa revina cat mai repede alaturi de Echipa ProRomania care are mare incredere si mare nevoie de el!”, scrie Victor Ponta.