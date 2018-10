Victor Rebengiuc l-a omagiat pe Lucian Pintilie: 'Ce ramane?! Mi-e dor de el!'

Afla cum se ajunge la schizofrenie și ce o favorizeaza Schizofrenia este o afectiune ce afecteaza capacitatea de gandi clar, de a tine sub control emotiile si de a interactiona cu persoanele din jur. Aceasta influenteaza fiecare persoana in mod diferit. Unele persoane pot tine sub control mai usor boala, in timp ce altele pot avea dificultati in ...

Primaria Ghindaresti, judetul Constanta, angajeaza sofer Primăria Ghindăreşti, cu sediul în comuna Ghindăreşti, aleea Cimitirului nr. 386, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţie contractuală, aprobat prin H.G. nr. 286/ 2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/ 2014, &ic ...

SFASIETOR: Emil Sandoi plange in hohote pe banca tehnica, dupa ce a aflat de moartea lui Balaci Fostul component al Craiovei Maxima, Emil Săndoi, a fost devastat de moartea bunului său prieten, Ilie Balaci. Aflat pe banca tehnică a celor de la FC Argeș, Emil Săndoi a început să plângă în hohote în timpul minutului de Citește mai departe...

Dancila isi continua turneul in Kuwait, cu fotografii si tratate semnate cu seici. Valcov, membru de baza al delegatiei Premierul Viorica Dancila a semnat, in cadrul intrevederii de duminica cu prim-ministrul Statului Kuwait, Seicul Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, doua acorduri de cooperare, unul la nivelul ministerului de Externe si altul in domeniul turismului, a anuntat Guvernul.

Marea Britanie sustine decizia lui Trump: Rusia a transformat Tratatul Nuclear intr-o bataie de joc Marea Britanie sustine "absolut hotarat" Statele Unite in urma anuntului presedintelui american Donald Trump potrivit caruia vrea sa se retraga dintr-un acord istoric in domeniul controlului armamentului nuclear incheiat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul britanic al A ...

METEO. Temperaturile scad dramatic. Cand incepe iarna. Prognoza pe 3 zile Vremea se răceşte săptămâna viitoare, anunţă ANM, precizând că temperaturile se vor încadra între 13 şi 21 de grade. Citește mai departe...

Tragedie feroviara in Taiwan! Zeci de morți și raniți Tragedie feroviară în Taiwan! Zeci de morți și răniți! Cel puțin 17 persoane au murit în urma unui accident feroviar produs în estul Taiwanului, iar alte 150 au fost rănite. Conform informațiilor de la fața locului, un tren a deraiat în provincia Yilan, aflată în estul Taiwanului. Informațiile au fost confirmate de Administrația Căilor Ferate din […] The post Tragedie feroviară în Taiwan! Zeci de morți și răniți appeared first on Cancan.ro.

Dancila, intalnire cu premierul Kuweit-ului. Discuții privind aprofundarea cooperarii bilaterale Premierul Viorica Dăncilă a avut duminică o întrevedere cu prim-ministrul statului Kuweit, şeicul Jaber Mubarak Al-Hamad ...

Marea Britanie ar putea EXTINDE perioada post-Brexit Marea Britanie ar putea accepta extinderea perioadei de tranziţie post-Brexit, cu câteva luni, dacă Uniunea Europeană (UE) renunţă la propunerile pentru o aşa-zisă separare a Irlandei de Nord, a declarat ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, duminică, transmite agenţia de presă Reuters.