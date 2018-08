Victor Slav exceleaza in afacerile imobiliare! Vezi ce profit consistent a facut celebrul prezentator de la Kanal D!

Conform cifrelor de la Ministerul de Finante, Victor Slav exceleaza in afacerile imobiliare. Prezentator e actionar la o firma ce activeaza in domeniu.

Rezultatele financiare arata ca Victor Slav exceleaza in afacerile imobiliare. In 2015, Slav a infiintat, impreuna cu doi prieteni, o firma care s-a ocupat de construirea unui complex imobiliar in sudul Bucurestiului, prezenatorul detinand 20% din actiuni, dar si functia de administrator al societatii comerciale.

Victor Slav exceleaza in afacerile imobiliare. Firma a crescut din punct de vedere financiar

In primul an de activitate, cand comenzile de apartamente se aflau la inceput, firma a inregistrat un profit de 132.110 lei. O data ce lucrarile la complexul de blocuri au avansat, iar clientii au inceput sa-si achizitioneze locuintele ce urmeaza a fi finalizate, firma a inceput sa creasca din punct de vedere financiar. Astfel, in 2016 s-a inregistrat un profit net de 963.595 de lei.

Victor Slav exceleaza in afacerile imobiliare. Profitul a fost de aproximativ 400.000 euro

In ultima perioada, Victor Slav exceleaza in afacerile imobiliare. Potrivit ultimelor rezultate de la Ministerul de Finante, firma lui a facut un profit net de 792.950 de lei in 2017, ceea ce inseamna ca, de la infiintare, castigul total a fost de 1.888.655 lei, adica aproximativ 400.000 euro. Cum Slav detine o cincime din afacere, rezulta ca prezentatorul Kanal D a incasat aproximativ 80.000 de euro.

