Victor Slav, prezent la nunta celui mai bun prieten al sau, Bogdan Vladau! Cu cine a venit

O mutare cel putin bizara a fost anuntata duminica in Liga 1, acolo unde un antrenor al unei formatii de play-off a fost demis, chiar daca in acest debut de sezon era neinvins.

O româncă a fost găsită fără suflare în Republica Dominicană. În vârstă de 23 de ani, Andreea Celea a fost descoperită moartă în fața unui hotel din Santo Domingo. Originară din Constanța, tânăra s-a cazat viner la hotel alături de iubitul ei, în vârstă de 26 de ani. Ambii au fost înregistrați de camerele de