Victor Slav, prima reactie dupa ce Bianca Dragusanu s-a impacat cu Alex Bodi

Bianca Dragusanu si Alex Bodi nu au rezistat foarte mult timp unul fara celalalt si au decis sa mai dea o sansa relatiei lor, celebrand cu o vacanta in Hong Kong.

Bianca Dragusanu a dezvaluit: “Cred ca le vom pastra pentru noi (n.r.: pozele cu ea si Alex Bodi)! Indragosteste-te de persoana care se bucura de nebunia ta. Nu, de un idiot care te forteaza sa fii normal. Binecuvantez in secret pe toti pe care ii cunosc. Multumesc”. Desigur, blondina a facut si o gluma, spunand ca, de fapt, ea si Alex Bodi sunt in razboi. Intrebata daca este intr-adevar fericita, vedeta a raspuns prompt: “Eu nu pot mima nimic in viata mea!”. La un moment dat, Bianca Dragusanu a spus si unul dintre citatele care o reprezinta: “Femeile puternice nu fac pe victimele, nu starnesc ele insesi mila, nu acuza pe nimeni. Ele rezista si se confrunta”.

Victor Slav nu se baga in viata fostei sale sotii, insa la scurt timp dupa ce s-a aflat ca blondina s-a intors la afacerist, prezentatorul a facut o postare pe retelele de socializare. Victor le-a aratat prietenilor virtuali un filmulet, in care se joaca cu un catel foarte dragalas, iar unul dintre fani l-a sfatuit sa mearga la “Romanii au talent“.

