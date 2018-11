Victor Slav si-a schimbat look-ul. Fostul Biancai Dragusanu nu mai arata asa cum il stiai

Se spune ca dupa o despartire femeile, in general, isi fac o schimbare de look. Iata ca mai nou nu doar femeile fac asta, ci si barbatii. Victor Slav si-a facut o schimbare destul de mare de look si nu mai arata asa cum il stiai.

Victor Slav a decis ca vrea sa-si faca o schimbare, astfel ca a inceput cu mustata. Daca pana acum Victor Slav obisnuia sa-si lase o barba uniforma cu mustata, acum, acesta si-a lasat mustata mai mare, astfel ca aceasta iese in evidenta foarte bine.

Victor Slav este schimbat foarte mult si nu mai arata asa cum il stiai. Fanii nu au parut prea incantati de alegerea facuta. Tie cu ti se pare ca arata Victor Slav cu mustata?

