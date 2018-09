Victoria a la Pirus a lui Liviu Dragnea, la Neptun

Sedinta CExN al PSD de la Neptun s-a terminat aproape in stilul "pupat piata Independentei". Cererea Garielei Firea privind demiterea ministrului Carmen Dan a picat la vot, liderul suprem a declarat scrasnind din dinti, dar in aplauzele tuturor, ca nu va candida la prezidentialele din 2019, iar scrisoarea doamnei Andronescu si opinia mai veche a domnului Badalau au fost incluse in capitolul "etc". Adica "mai vedem noi".