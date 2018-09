Victoria Beckham, despre zvonurile legate de divort

Victoria Beckham google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Victoria Beckham a comentat zvonurile despre divort, in contextul in care David nu apare in cel mai recent pictorial din Vogue, pe care revista l-a prezentat drept „un pictorial cu familia Beckham”. In interviul acordat revistei Vogue, fosta componenta a trupei Spice Girls a recunoscut ca atat ea, cat si David, sunt obisnuiti sa „ignore prostiile din jur” si sa isi duca viata in continuare „ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic”. Cu toate astea, Victoria a recunoscut ca aceste zvonuri ii afecteaza pe copiii lor si a mentionat ca „asta e nedrept”. In pictorialul care va aparea pe piata in luna octombrie, Victoria a pozat alaturi de Brooklyn ...