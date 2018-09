Victoria Beckham va debuta la Londra dupa zece ani de cand a lansat marca VB la New York

Victoria Beckham va debuta, duminică, la Londra, în cadrul Săptămânii Modei din capitala britanică, după zece ani de când a lansat marca VB la New York. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Fosta cântăreaţă, membră a grupului Spice Girls, deţine deja 400 de magazine în peste 50 de ţări şi compania ei are birouri la New York şi Londra. „Mulţi au văzut-o ca pe încă o celebritate ce vrea să obţină succes în modă fără a avea o pregătire în domeniu”, a declarat pentru AFP Andrew Groves, profesor de design vestimentar la Universitatea Westminster. „Prin multă muncă şi ambiţie, a dovedit criticilor că se înşeală”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Şi stilul ei a evoluat, de la clasic chic la croieli îndrăzneţe, creaţii în culori tari. „Este o călătorie incredibilă, chiar şi atunci când lucrurile pot fi provocatoare. A trebuit să învăţ incredibil de repede”, a declarat ea recent pentru The Daily Telegraph. Victoria Beckham susţine că succesul vine din etica muncii şi susţinerea familiei - fostul fotbalist David Beckham şi cei patru copii ai lor. Compania ei, Victoria Beckham Limited (VBL), a primit, în 2017, o investiţie de 30 de milioane de lire sterline a grupului privat NEO Investment Partners. Acesta a evaluat brandul la 100 de milioane de lire sterline. VBL va căuta să scadă pierderile care, în 2016, au fost de 8,5 milioane de lire sterline, aproape dublu faţă de anul anterior. Backham, în vârstă de 44 de ani, colaborează cu firme ca Reebok, Target şi Estee Lauder. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o ...