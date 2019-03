Victoria si David Beckham sunt miliardari in dolari. Afacerile ei le-au adus venituri colosale

Victoria i David Beckham google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); David Beckham este o legenda a fotbalului britanic, insa spriritul antreprenorial al sotie sale le-a garantat accesul in clubul select al bogatasilor lumii. Averea cuplului Victoria si David Beckham a atins pragul de un miliard de dolari la inceputul acestui an. Cei doi si-au unit fortele pentru a crea si consolida un brand care produce zeci de milioane de lire sterline anual. Conform publicatiei britanice Mirror, compania care gestioneaza toate contractele publicitare si imaginea lui David Bechkham - Footwork Production – are o cifra de afaceri anuala de 208,3 milioane de lire sterline. Beckham Brand Holdings, gigantul financiar care inglobeaza toate busines-urile familiei, are ...