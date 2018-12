Victorie a societații civile: padurile de la Certej raman in picioare

Premieră în episodul de duminică, 2 decembrie 2018 de la “Insula Iubirii”! Ionuț Gojman, unul dintre concurenți, a devenit ispită și a rămas în Thailanda. Mai mult, la scurt timp după ce a pus capăt relației cu Mirela Banias care s-a îndrăgostit de Mircea, ispită pe care a ținut-o la distanță până în seara în […] The post Premieră la “Insula Iubirii”! Unul dintre concurenți a devenit ispită și a rămas în Thailanda appeared first on Cancan.ro.