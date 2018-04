Victorie cu Dinamo!: In Vinerea Mare, se implinesc 60 de ani de la primul meci oficial jucat de echipa constanteana sub numele de Farul

Au umplut tribunele stadionului „Vasile Roaită“

Mari ocazii ale Farului

O nouă bară

Spectatorii au năvălit pe teren

Plonjoanele spectaculoasele ale lui Stafie

Eliminaţi apoi de Progresul

Primul meci din istorie, contra lui IMUM

Linia de halfi Coidum - Pană, constantă

Au câştigat lupta pentru promovare cu Dinamo Bacău

Astăzi, în Vinerea Mare, se împlinesc 60 de ani de la primul meci oficial jucat de echipa constănţeană de fotbal sub numele de Farul! A fost o partidă în Cupa RPR contra lui Dinamo, câştigată de „marinari“ la Brăila.Pe 6 aprilie 1958, într-o zi de duminică, Farul Constanţa, echipă din Divizia B, întâlnea în „16“-imile Cupei RPR (Cupa României), pe teren neutru, prim-divizionara Dinamo Bucureşti, pe care o învingea în prelungiri. Acea dată avea să rămână în istorie drept ziua în care echipa de fotbal a Constanţei a susţinut prima partidă oficială sub numele de Farul. Constănţenii au disputat însă primul lor meci ca „Farul“ (un amical cu IMU Medgidia) pe 20 martie 1958.Arbitrată de Sigismund Lupu (Focşani), disputa Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti s-a încheiat cu scorul de 1-0 (după prelungiri) în favoarea constănţenilor, graţie golului marcat de Zinculescu, în minutul 93. Antrenorul Farului, Iosif Lengheriu, a început meciul cu: Stafie - Vărzan, Stăncescu, Ciuncan - Coidum, Pană - Moroianu, Ispas, Popa, Avasilichioaie, Zinculescu. De cealaltă parte, formula de start a lui Dinamo a fost: Cosma - Al. Vasile, I. Lazăr, Motroc - Călinoiu, Neagu - V. Anghel, Nicuşor, Ene, Babone, Koszegy. Trimisul ziarului „Dobrogea Nouă“ din Constanţa la acea partidă a fost, care scria că „După un joc de înaltă factură tehnică / «Farul» Constanţa întrece „Dinamo» Bucureşti cu 1-0“.„Peste 7.000 spectatori, cifră record pentru oraşul de pe malurile Dunării, au umplut tribunele stadionului «Vasile Roaită» din localitate spre a asista la jocul din cadrul «Cupei RPR» în care formaţia constănţeană dădea replica redutabilei echipe a dinamoviştilor bucureşteni. (…) Începutul aparţine bucureştenilor, care iniţiază câteva atacuri periculoase mai ales prin Nicuşor şi V. Anghel. Apărarea imediată a «Farului» este însă la înălţime. Stafie apără cu brio şuturile lui Babone şi Ene, scăpat singur la numai 8 m de poartă. Jocul ia un caracter dinamic şi din minutul 20 devine palpitant datorită acţiunilor spectaculoase la poartă iniţiate de ambele echipe. Înaintarea «Farului», folosind deschiderile în adâncime şi schimbul de locuri, pune la grea încercare apărarea dinamovistă în care excelează Cosma şi I. Lazăr“, menţionează Octav Căpriţă.„În minutul 34, Moroianu, bine servit de Avasilichioaie, trage de puţin alături, pentru ca, peste câteva minute, Zinculescu să rateze o mare ocazie, şutând în braţele portarului. În repriza secundă, constănţenii, cu o condiţie fizică superioară, pun stăpânire pe joc. Zinculescu pierde o nouă ocazie, trăgând prea încet, iar Ispas nimereşte bara. Dinamoviştii, care urmăresc cu orice preţ calificarea, se enervează şi jocul lor «prea bărbătesc» este sancţionat prompt de arbitru. Al. Vasile şi Călinoiu sunt cei care imprimă o alură dură. Constănţenii, bine dirijaţi de pe margine de antrenorul Lengheriu, ripostează calm, dau drumul mingii, evitând astfel atacurile periculoase ale dinamoviştilor“, decurge în continuare jocul, potrivit lui Octav Căpriţă.Finalul timpului regulamentar de joc găseşte Farul în atac. „În ultimele 20 de minute, «Farul», frenetic încurajat de spectatori, atacă în forţă. Deschiderile lungi pe extreme şi pătrunderile în viteză creează situaţii periculoase la poarta lui Cosma, care este pur şi simplu bombardat. Şutul lui Zinculescu întâlneşte bara în minutul 81, apoi Moroianu, după ce trece de apărătorii dinamovişti şi chiar de Cosma, se încurcă în balon, în faţa porţii goale, ratând o mare ocazie“, se arată în „Dobrogea Nouă“.În prelungiri, aspectul jocului este acelaşi: constănţenii atacă dezlănţuit. „În minutul 93, după un excelent schimb de locuri, balonul pornit de la Popa, prin Ispas, surprinde apărarea dinamovistă şi Zinculescu marchează imparabil: 1-0 pentru «Farul». După gol, dinamoviştii schimbă formaţia, Călinoiu şi Al. Vasile trec la înaintare, dar cei care atacă sunt tot constănţenii. În minutul 102, Zinculescu trage în bară, iar Popa, de la numai 3 m, şutează puternic de tot în portar. Şi în partea a doua a prelungirilor, constănţenii inepuizabili stăpânesc terenul astfel că fluierul final îi găseşte în plin atac. Spectatorii brăileni năvălesc pe teren, jucătorii noştri sunt purtaţi pe braţe, ovaţionaţi şi felicitaţi atât pentru victoria obţinută după 120 de minute epuizante cât şi mai ales pentru calitatea jocului prestat“, punctează Octav Căpriţă.Autorul articolului din „Dobrogea Nouă“ avea şi câţiva remarcaţi din rândul fotbaliştilor constănţeni. „După asemenea joc, în care fiecare coechipier al «Farului» a luptat cu însufleţire, e greu să-i remarci pe cei mai buni. Fără îndoială însă că Stafie, autorul unor plonjoane spectaculoase în prima repriză, când a fost greu încercat, Zinculescu, Vărzan, Ciuncan, Pană şi Avasilichioaie au făcut o partidă mare. De la dinamovişti am reţinut forma bună manifestată de Cosma, Călinoiu, I. Lazăr şi V. Anghel. Arbitrajul prestat de Sigismund Lupu, corect şi autoritar“, arăta Octav Căpriţă.Concluziile acestuia? „Victoria - mai clară decât o arată scorul - repurtată de constănţeni constituie o confirmare a valorii şi omogenităţii echipei «Farul», capabilă de performanţe remarcabile în compania formaţiilor bune. Privind cu seriozitate fiecare joc, înlăturând subestimarea adversarilor cu un palmares obscur, urmând cu perseverenţă programul de antrenament şi indicaţiile antrenorului Lengheriu, «Farul» poate şi trebuie să readucă Constanţei un binemeritat loc în prima categorie a ţării, spre satisfacţia zecilor de mii de iubitori ai fotbalului din regiunea noastră“. În faza următoare a Cupei, Farul avea să întâlnească o altă echipă de prim eşalon, Progresul Bucureşti, în faţa căreia a cedat cu 1-5 (1-2). Partida s-a jucat pe 27 aprilie 1958. Progresul a ajuns până în finală, pe care a pierdut-o cu 0-1 contra echipei Ştiinţa Timişoara.Cu două săptămâni înainte de meciul cu Dinamo, echipa constănţeană a disputat primul meci din istoria sa ca „Farul“. Partida, una de verificare, s-a jucat la Medgidia, oaspeţii trecând de IMU din localitate cu 4-0 (1-0), prin golurile reuşite de Popa (2), Zinculescu şi Sever. Farul a jucat cu: Dumitrescu (Stafie) - Vărzan (Doicescu), Stăncescu, Ciuncan - Coidum (Munteanu), Pană - Moroianu (Sever), Manole, Sever (Popa), Avasilichioaie, Zinculescu. Echipa de start a lui IMUM a fost: Govedaris - Straton, Iaia, Sava - Viorel, Moşu - Călin, Tarleţchi, Florescu, Drăguţ, Dragotă.Apărută pe 22 martie 1958, cronica din „Dobrogea Nouă“ a fost semnată tot de Octav Căpriţă, care menţiona: „Joi, 20 martie a.c., formaţia portuarilor din Constanţa, sub noua denumire de «Farul», a susţinut un reuşit joc de antrenament la Medgidia în compania metalurgiştilor din localitate. Antrenorul Lengheriu a folosit acest prilej în vederea conturării echipei ce în curând va începe lupta pentru păstrarea locului I în categoria B. În prima repriză, a fost încercată linia de atac Moroianu - Manole - Sever - Avasilichioaie - Zinculescu, care a reuşit să înscrie un singur punct, prin Zinculescu. Mai eficace mi s-a părut formula Sever - Manole - Popa - Avasilichioaie - Zinculescu utilizată în repriza secundă. În afară de cele trei goluri, înscrise de Popa şi Sever (2), la capătul unor acţiuni spectaculoase, această linie de atac a dovedit mai multă coeziune şi orientare, cu toate că Avasilichioaie a frânat uneori schemele tactice, din cauza driblingului excesiv. Apărarea imediată a «Farului» a funcţionat în general bine, mai ales prin formula Vărzan - Stăncescu - Ciuncan, deşi stoperul constănţenilor manifestă încă deficienţe în ceea ce priveşte condiţia fizică şi jocul cu adversarul direct. Constantă, linia de halfi Coidum - Pană s-a impus din nou, alimentând atacul cu mingi utile şi acţionând eficace în apărare. O reintrare promiţătoare şi-a făcut-o Munteanu, în repriza a II-a. Metalurgiştii din Medgidia au constituit un bun partener de antrenament“.Pe site-ul istoriafotbalului.go.ro, se menţionează că ultimul joc disputat de echipa de fotbal a Constanţei sub denumirea Locomotiva PCA a avut loc pe 16 martie 1958 şi a fost un amical cu SNMC, câştigat cu 8-1. A urmat, patru zile mai târziu, partida IMUM - Farul Constanţa. „În anul 1958, ia fiinţă în oraşul Constanţa clubul sportiv orăşenesc Farul. Odată cu înfiinţarea clubului, renasc speranţele zecilor de mii de iubitori ai sportului din oraş, din localităţile de pe însoritul litoral al Mării Negre şi din întreaga regiune. La data înfiinţării, sportul de performanţă din regiune era reprezentat pe plan naţional la o singură competiţie: categoria B de fotbal. CSO Farul, îndrumat şi sprijinit de organele locale, se întăreşte şi se dezvoltă continuu. Sub noua denumire, debutul oficial al echipei de fotbal Farul este cât se poate de promiţător. La 6.IV.1958, pe teren neutru, la Brăila, Farul elimina din Cupa RPR puternica formaţie de Divizia A Dinamo, după un meci dramatic, terminat cu scorul de 1-0 în prelungiri. Susţinut frenetic de numeroşi simpatizanţi ai jocului cu balonul rotund, Farul se angajează în lupta pentru cucerirea primului loc al seriei a II-a a categoriei B de fotbal. La finalul competiţiei, constănţenii se distanţează şi termină campionatul cu patru puncte avans faţă de Dinamo Bacău, promovând astfel în divizia A. Formaţia care a reuşit această performanţă: Dumitrescu (Stafie) - Vărzan, Stăncescu, Ciuncan - Coidum, Pană (Jarnea) - Moroianu, Ispas, Sever, Manole, Avasilichioaie, Zinculescu (Popa). Antrenori, Iosif Lengheriu şi Tudor Mihai“.