Victorie importanta a sistemului! Statul paralel i-a scos basma curata pe Uncheselu, Bulancea si Dumitriu

Jean Uncheselu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Instanta suprema a decis, luni, mentinerea deciziei Sectiei pentru Procurori a CSM in cazul procurorilor care au anchetat OUG 13. Anul trecut, procurorii CSM au anulat actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare privindu-i pe procurorii DNA Marius Bulancea, Paul Dumitriu si Jean Uncheselu, care au fost cercetati disciplinar pentru „exercitarea functiei cu grava neglijenta“ in dosarul in care au anchetat modul de adoptare a OUG 13. Decizia a fost mentinuta, definitiv, de ICCJ. Inregistrare CUTREMURATOARE cu inspectoarea Mihaela Focica: "Cand m-a chemat Kovesi mi-au tremurat picioarele" - VIDEO In concluzie, putem observa ca statul paralel a inceput sa castige teren. ICCJ nu a put ...