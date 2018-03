Victorie superba a lui Horia Tecau! Ce suma mare de bani a castigat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Dubai, cu premii totale de 2,6 milioane de dolari. Tecau si Rojer au invins in finala cuplul James Cerretani/Leander Paes (SUA/India), scor 6-2, 7-6 (2), dupa o ora si 28 de minute. Castigatorii probei vor primi 170.000 de dolari si 500 de puncte, iar perechea invinsa in finala va fi recompensata cu 83.360 dolari si 300 de puncte. Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au castigat turneul de la Dubai in 2017, conform news.ro. Horia Tecau s-a oprit in semifinale la Rotterdam Perechea româno-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a oprit în semifinalele probei de dublu din ca ...